Ediție specială ”360 de grade”: Ce ritualuri putem face la început de an pentru a ne armoniza cu energia momentului prezent (VIDEO)

Alina Bădic a vorbit în ediția specială de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade”, alături de invitații săi, Valeriu Pănoiu, numerolog, Simona Popescu, terapeut, Ingrid Baciu, consultant, Dragos Bogdan, terapeu, despre anul 2018, an numerologic de vibrație 2, un an al parteneriatelor și al consolidării relatiilor. Ce este de bun augur în 2018, ce ritualuri putem face pentru a ne armoniza cu energia momentului prezent, un an în care binele și răul se completează, aducând echilibrul.

Ediție specială ”360 de grade”: Ce ritualuri putem face la început de an pentru a ne armoniza cu energia momentului prezent

”Beneficiem pe durata acestui întreg an de forța celui mai puternic dintre elemente. Apa este cel mai puternic dintre elemente. Singurul element care poate să stăpânească apa este aerul. Din punct de vedere astrologic, printre cele mai solicitate zodii vor fi cele de aer care vor avea foarte multe de dus, foarte multe responsabilități, gemenii, balanțele și vărsătorii.

Apa este folosită în primul rând în procesele de curățare, este foarte ultil, la începutul anului, să folosim apa ca instrument de curățare, nu doar energetică, ci și practică. Dacă ne îndreptăm către zona de fenh shui numerologic, putem să spunem că elementul apă, asociat vibrației 2 avantajează casele foarte luminoase, unde există foarte multe ferestre și foarte multă sticlă.

Așa că cel mai practic sfat, la început de an, este acela de a curăța oglizile, de a spăla geamurile și de a avea foarte mare grijă de obiectele de metal”, a explicat Valeriu Pănoiu.

