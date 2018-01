Ediție specială ”360 de grade”: Ce se întâmplă atunci când suntem triști fără o cauză precisă (VIDEO)

Alina Bădic a vorbit în ediția specială de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade”, alături de invitații săi, Ingrid Baciu, terapeut, preot Visarion Alexa, Cristian Curte, jurnalist Radio România Actualități, și Dan Lungu, psiholog, despre ce trebuie să facem atunci când suntem tulburați de necazuri, bântuiți de patimi sau atunci când suntem față în față cu propriile slăbiciuni și despre posibilitatea ca duhurile rele să ne păcălească fără să ne dăm seama.

”Părintele Sofronie spune că fiecare om poate să experimenteze această prezență demoniacă. În ce sens? Păritele spune că omul are foarte des expresia «mi-a venit un gând». Gândul poate veni de la Dumnezeu sau poate veni un gând rău care te tulbură, te agită, te scoate din stările tale. Poate veni direct de la demon. Părintele Sofronie spunea: «Fii atent la starea ta!». Pleci bucuros de dimineață, ești așezat, binevoitor și dintr-o dată, starea ți se schimbă. Simți o prezență lângă tine care te parazitează și care îți schimbă starea. Acea prezență este demonul”, a explicat părintele Visarion Alexa.

Citește și: Ediție specială ”360 de grade”: Cum ne păcălesc duhurile rele fără să ne dăm seama (VIDEO)Cum arată acum prima soție a lui Laurențiu ReghecampfHoroscopul pentru sfârșitul lunii ianuarie, prezentat de Alina Bădic, alături de terapeutul Cristina Hlusak (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.