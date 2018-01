Alina Bădic a vorbit în ediția specială de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade” despre semnificațiile pe care le au forma și culoarea ochilor.

De exemplu, persoanele care au ochii mari sunt extrem de sensibile, cele care îi au oblici și ovali sunt viclene, cele care au ochii mici și apropiați sunt reci și duale, iar persoanele care au ochii puțin îndepărtați, dar echilibrați, sunt de încredere, dar mai trebuie atenționate din când în când.

Citește și: Ediție specială ”360 de grade”: Ce spun semnele de pe corp despre noi (VIDEO)Andra, anunț după 10 de căsnicie. Din păcate, e adevăratHoroscopul perioadei 20-27 ianuarie, prezentat de Alina Bădic, alături de Silvana Popa (VIDEO)

Invitații Alinei Bădic au fost Ingrid Baciu, terapeut, Cristian Pompei, consultant, și Marian Golea, specialist Feng-Shui.

Ediție specială ”360 de grade”: Ce spun ochii tăi despre tine

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.