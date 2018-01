Ediție specială ”360 de grade”: Cum ne păcălesc duhurile rele fără să ne dăm seama (VIDEO)

Alina Bădic a vorbit în ediția specială de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade”, alături de invitații săi, Ingrid Baciu, terapeut, preot Visarion Alexa, Cristian Curte, jurnalist Radio România Actualități, și Dan Lungu, psiholog, despre ce trebuie să facem atunci când suntem tulburați de necazuri, bântuiți de patimi sau atunci când suntem față în față cu propriile slăbiciuni și despre posibilitatea ca duhurile rele să ne păcălească fără să ne dăm seama.

În cadrul emisiunii au fost prezentate mai multe exemple clare de apariții demonice.

Ediție specială ”360 de grade”: Cum ne păcălesc duhurile rele fără să ne dăm seama

