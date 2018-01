Ediție specială ”360 de grade”: În 2018, esențială este iertarea (VIDEO)

Alina Bădic a vorbit în ediția specială de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade”, alături de invitații săi, Valeriu Pănoiu, numerolog, Simona Popescu, terapeut, Ingrid Baciu, consultant, Dragoș Bogdan, terapeu, despre anul 2018, an numerologic de vibrație 2, un an al parteneriatelor și al consolidării relatiilor. Ce este de bun augur în 2018, ce ritualuri putem face pentru a ne armoniza cu energia momentului prezent, un an în care binele și răul se completează, aducând echilibrul.

Ediție specială ”360 de grade”: În 2018, esențială este iertarea

”Esențială în 2018 este iertarea. Iertarea de noi înșine, să ne cerem iertare de la ceilalți, pentru că altfel nu vom putea merge înainte. După care, purificarea în mediul exterior și pentru asta ar fi foarte bine, măcar o dată pe săptămână să ne facem niște băi cu sare”, a spus Simona Popescu.

”Când facem duș, cine nu are inițiere poate să roage apa să-i curețe toată supărarea, tristețea”, a adăugat Dragoș Bogdan.

”Trebuie ca noi să credem că acel lucru funcționează. Asta este important în acest an.

După care, casa mea. În momentul în care intru în casă și mă lovește brusc o stare de tristețe, însemnă că în casă este ceva nelalocul lui. Și atunci încep să curăț, că folosesc salvie, că folosesc tămâie, smirnă, uleiul de trandafir... În fiecare seară să aprindem câte o căndeluță, să începem să avem practica meditației, asta apropo de curățarea sufletului. Nu poate să spună nimeni că nu are pe zi cinci minute în care să se ducă în locul în care se simte cel mai sigur în casă și să se concentreze pe respirație. În felul acesta reușești să faci un pic de liniște, să potolești gândurile”, a mai spus terapeutul Simona Popescu.