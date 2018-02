Ediţie specială "360 de grade": Predicţii astrologice, conform zodiacul chinezesc, pentru fiecare nativ în parte (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat în ediţia specială a emisiunii "360 de grade" de sâmbătă seară predicţiile astrologice pentru fiecare nativ în parte conform zodiacului chinezesc care intră în Anul Câinelul

"Anul Câinelui sub patronajul elementului Pământ Yang este un an armonios cu mai puțină ostilitate și conflicte mari.

Moment bun de accesare a prosperității, zi de făcut strategii, un an în care este bine să muncim mai mult, deoarece creșterea este condiționată de efort.

Vom vorbi despre mersul prosperității, al relațiilor, norocul în carieră, cât și despre norocul sănătății".

Invitaţii emisiunii au fost Anca Dimancea şi Marian Golea.

Ediţie specială "360 de grade": Predicţii astrologice, conform zodiacul chinezesc, pentru fiecare nativ în parte

