Ediție specială ”360 de grade”: S-au adeverit profețiile marilor duhovnici ai României? (VIDEO)

Alina Bădic a vorbit în ediția specială de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade” despre profețiile celor mai mari duhovnici ai României, despre rapiditatea cu care se vor desfășura lucrurile în viitor, situațiile care ne vor putea afecta în mod special, despre schimbările prin care vom trece și noile posibilități pe care le vom avea.

Invitații Alinei Bădic au fost Cristina Heusar, Ingrid Baciu, terapeut, Lucrețiu Tudoroiu, anticar și editorul Marian Gobe.

Ei au discutat despre profețiile sfinților duhovnici, printre care Ilarion Argatu, Arsenie Boca sau Iile Cleopa, profeții care, toate, ne conduc la același lucru.

