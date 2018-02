HOROSCOPUL pentru zodia PEȘTI, în perioada 10-17 februarie, prezentat de Alina Bădic, alături de astrologul Silvana Popa (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat sâmbătă, în cadrul emisiunii "360 de grade", horoscopul perioadei 10-17 februarie, alături de astrologul Silvana Popa.

Perioada următoare vine cu ”potențial de a vă pune în slujba celor din jur, de a vă lua angajamente serioase față de apropiați, de a debuta în domenii în care nu ați avut până acum experiență. Folosiți energia cu moderație, dați răspunsuri corecte, fiți pregătiți pentru orice testare a destinului!”.

Citește și: HOROSCOPUL pentru zodia VĂRSĂTOR, în perioada 10-17 februarie, prezentat de Alina Bădic, alături de astrologul Silvana Popa (VIDEO)Joacă în filme porno cu soțul ei. Cât costă să îi veziHOROSCOPUL pentru zodia CAPRICORN, în perioada 10-17 februarie, prezentat de Alina Bădic, alături de astrologul Silvana Popa (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.