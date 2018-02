HOROSCOPUL pentru zodia TAUR, la început de februarie, prezentat de Alina Bădic, alături de astrologul Valeriu Pănoiu (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, alături de invitatul său, Valeriu Pănoiu, astrolog, previziunile astrale pentru începutul lunii februarie.

"O săptămână care are legătură strânsă cu ceea e ne așteaptă. Doriți o confirmare a gândurilor, a vorbelor și a faptelor dumneavoastră? Doriți să descoperiți cauzele evenimentelor prin care treceți? Câteva zile în care avem de înțeles filozofia puterii și relevante renașteri sufletești și spirituale".

Urmăreşte mai jos previziunile pentru zodia taur:

Horoscop Taur

