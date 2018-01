A călcat cu mașina o polițistă, ca să scape de amendă (VIDEO)

Caz incredibil la Ploiești! Un bărbat din Moreni a călcat cu mașina o polițistă, ca să scape de amendă, informează B1 TV.

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a refuzat să se legitimeze și a lovit cu mașina, intenționat, o agentă a Poliției Locale, care voia să-l amendeze pentru că parcase ilegal.

Citește și: TOȚI șoferii vor fi AFECTAȚI: NOI condiții pentru efectuarea inspecției tehniceRomâncă de 16 ani, violată. I-au examinat zona intimă și au găsit un detaliu irealAnunț SURPRIZĂ! Mr. Bean își scoate la vânzare Mercedes-ul (FOTO)

Individul a fugit apoi de la locul accidentului. Polițista și-a sesizat colegii, iar aceștia au reușit să-l intercepteze în trafic.

Agenta a primit îngrijiri de la medicii ajunși la fața locului.

A călcat cu mașina o polițistă, ca să scape de amendă

Citește și: Pericol în Constanța: Un semafor, pe punctul de a se prăbuși într-o intersecție (VIDEO)HALUCINANT! Un autoturism a “zburat” de pe şosea până în cabinetul unui dentist. Cum a fost posibil (VIDEO)Vânzările Dacia au crescut cu 12,2% în 2017. INCREDIBIL câte unități a vândut și în ce țări

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.