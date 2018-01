Gama de anvelope Davanti – porneste la drum in siguranta in fiecare anotimp

Davanti Tyres reprezinta un brand nou si inovator care a cucerit rapid piata europeana. Proiectate de catre inginerii din Marea Britanie si produse in una dintre cele mai avansate fabrici de anvelope din lume, cauciucurile Davanti au fost dezvoltate pornind de la trei criterii: performanta, eficienta si confort. In cadrul expozitiei Autopromotec, din Bologna Trade Fair Center, Italia, Davanti lanseaza atat gama sa de anvelope de vara, cat si gama de cauciucuri de iarna.

Anul 2017 marcheaza lansarea gamei de anvelope de iarna Davanti formata din patru modele: Wintoura, Wintoura Plus, Wintoura SUV, Wintoura VAN. Fiecare model a fost special dezvoltat pentru a raspunde nevoilor conducatorilor auto in timpul rularii in conditii de iarna usoara sau extrema. Davanti Wintoura este o anvelopa HP pentru autoturisme compactate care ofera siguranta, confort, consum eficient de combustibil si stabilitate pe drum, in timp ce Davanti Wintoura Plus este o anvelopa UHP optimizata pentru siguranta, performanta si conducere confortabila pentru autoturisme de inalta performanta. Prin Davanti Wintoura SUV soferul se bucura de o stabilitate optima, confort la condus si performante excelente de tractiune pe zapada, in timp ce Davanti Wintoura VAN a fost proiectata pentru o tractiune ridicata si performante bune de franare, chiar si in conditii severe de iarna, asigurand o balanta echilibrata intre durabilitate si aderenta.

Gama de anvelope de vara Davanti a inceput cu Davanti DX640, o anvelopa UHP dinamica, proiectata pentru autoturisme sport si SUV-uri, cu performante remarcabile de aderenta pe teren umed si nivel redus de zgomot la rulaj si Davanti DX390, o anvelopa ce permite un rulaj confortabil si economic, proiectata pentru autoturisme familiale mici. Portofoliului de vara s-au adaugat alte patru noi modele: Davanti DX240 – o anvelopa HP pentru autoturisme clasa super mini, remarcata prin consumul eficient de combustibil si confortul conducerii, Davanti DX420 – o anvelopa destinata taxiurilor comerciale engleze, conceputa cu ideea de a fi rezistenta si durabila pe termen lung, in testari reusind sa reziste 120.000 km, Davanti DX440 – o anvelopa versatila, solida si durabila, conceputa pentru Van-uri comerciale ce ruleaza atat pe drumuri normale, cat si pe terenuri in conditii dificile, si Davanti DX740 – anvelopa SUV optimizata pentru deplasari economice, silentioase si confortabile.

Testele reprezinta produsul final al unui proces detaliat de cercetare si inginerie: un proces care s-a concretizat in gama de anvelope Davanti dezvoltata pentru a satisface nevoile tuturor soferilor din Europa pentru siguranta si placere in timpul sofatului. Testarea si omologarea gamei de anvelope de vara Davanti s-a realizat la autodromul IDIADA, Barcelona, Spania de catre compania independenta Tread LTD. Davanti Tyres primeste certificare TÜV SÜD pentru modelul Davanti DX390, distinctie prin care compania isi consolideaza inca o data angajamentul sau fata de clienti prin siguranta, fiabilitatea si durabilitatea produselor sale. Testele pentru dezvoltarea, certificarea si etichetarea gamei de anvelope de iarna au fost realizate de compania independenta Test World Oy cu sediul in Ivalo, Finlanda, pe autodromul Airport Proving Grounds. Rezultatele acestor teste riguroase la care sunt supuse anvelopele ofera siguranta soferilor ca Davanti ofera performante maxime pe parcursul intregului sezon de iarna, de la temperaturi sub 7 grade si pana la gheata sau zapezi extreme.

Oferta detaliata pentru gama de anvelope Davanti (inclusiv cele de iarna) se gaseste pe site-ul magazinului online Anvelope.ro, importator exclusiv in Romania al acestora.

