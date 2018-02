Își găsea mereu MAȘINA ZGÂRIATĂ în parcare. Așa că și-a luat sacul de dormit și a stat la pândă. Nu i-a venit să creadă CE SE ÎNTÂMPLA (VIDEO)

Un bărbat din Belarus se săturase să își găsească mașina zgâriată în parcare și s-a gândit că e momentul să îl prindă pe vinovat.

Prin urmare, a decis să doarmă în mașina personală timp de o lună. De fapt, dormea doar trei ore pe noapte, restul orelor stătea la pândă.

A descoperit că zgârieturile apăreau doar când își lăsa mașina într-un anumit loc, deși nu parca nici pe spațiul verde și nici pe trotuar.

După o lună de pândă, a prins și făptașul. Contrar așteptărilor, vandalul s-a dovedit a fi o bătrână. Întâlnirea dintre cei doi a fost filmată.

