Pe șosele, ca pe ...lună! Mașini ÎMPOTMOLITE ÎN CRATERELE DIN ASFALT! (VIDEO)

Scene ca-n evul mediu în mai multe județe ale României! Ciuruite de gropi și presărate de cratere pline de apă, noroi și mizerie - cam așa arată multe din străzile Bistriței, după o iarnă care nu ar fi trebuit să dea mari bătăi de cap autorităților, dar care i-a împins pe mulți bistrițeni spre capătul răbdării.

Nici în Prahova starea drumurilor nu este mai bună. La fiecare ploaie, străzile multor localități din Prahova, inclusiv din Ploiești, se transformă într-un decor de traseu off-road, se plâng localnicii.

Pe șosele, ca pe ...lună! Mașini ÎMPOTMOLITE ÎN CRATERELE DIN ASFALT!

