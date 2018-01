Pedepse dure pentru şoferii prinşi beţi la volan: Vor munci fără plată la morgă sau vor rămâne pe viaţă fără carnet (VIDEO)

Autorităţile din Republica Moldova pregătesc un proiect legislativ prin care vor să combată fenomenul conducerii de autoturisme pe drumuri publice sub influenţa alcoolului. Astfel, şoferii prinşi beţi la volan ar urma să efectueaze muncă neremunerată la morgă, ar putea să fie nevoiţi să refacă şcoală auto pentru a-şi luat înapoi permisul sau chiar ar putea să rămână pe viaţă fără drept de a se urca la volan, conform protv.md.

Aceste soluţii vin după ce autorităţile au constatat că amenda de 25.000 de lei moldoveneşti pe care o primeau până în prezent nu îi împiedica pe aceştia să recidiveze şi să se urce mai departe beţi la volan.

