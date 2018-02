SENZAŢIONAL! Prima MAȘINĂ ZBURĂTOARE va fi lansată în martie. Cât COSTĂ maşina viitorului (VIDEO)

Un vis devenit realitate se apropie cu paşi repezi de lansarea, în serie, pe piaţă. Botezată PAL-V Liberty, mașina este primul vehicul comercial care poate circula legal și pe șosea și în aer, informeayă cnet.com.

Din luna martie a acestui an, cine are 400.000 de dolari v a putea a chiziţiona mașin a -avion produsă de olandezii de la PAL-V. Livrările nu vor începe însă mai devreme de anul 2019.

Citește și: Statistică ALARMANTĂ: Un șofer din trei conduce DROGAT (VIDEO)Un pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițiePe șosele, ca pe ...lună! Mașini ÎMPOTMOLITE ÎN CRATERELE DIN ASFALT! (VIDEO)

Automobilul poate să călătorească fie 1.300 kilometri pe șosea, fie 500 de kilometri prin aer. Modelul PAL-V Liberty atinge o viteză maximă de 160 km/h pe şosea, cu o autonomie de 1.315 kilometri cu rezervorul plin. Folosită în aer, mașina va zbura cu 180 de km/h, iar autonomia ajunge la aproape 500 de kilometri.

Prima MAȘINĂ ZBURĂTOARE va fi lansată în martie

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.