Statistică ALARMANTĂ: Un șofer din trei conduce DROGAT (VIDEO)

La volan sau pietoni, suntem în permanenţă în pericol atunci când ieşim pe străzile din Bucureşti! O statistică îngrijorătoare realizată de Agenţia Naţională Antidrog arată că un şofer din trei testați conduce drogat în Capitală. Specialiştii avertizează că numărul celor care se urcă la volan după ce consumă substanţe ilegale este în creştere faţă de anul trecut. Este şi cazul şoferului care a provocat accidentul de sâmbătă din Capitală amintește B1 TV.

Lucian Diniţă, fost şef al Poliţiei Rutiere, i-a catalogat drept ”demenți” pe conducătorii auto care se urcă la volan sub influența substanțelor.

