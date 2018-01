Toți ȘOFERII trebuie să afle! A fost lansată APLICAŢIA care permite identificarea clasei de BONUS-MALUS la autovehiculele asigurate!

A fost lansată o aplicație online, disponibilă pe siteul instituţiei Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), prin care utilizatorii pot obţine informaţii despre încadrarea în clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA.

Căutarea se poate face simultan pentru maximum cinci vehicule, iar criteriile de căutare sunt numărul de înmatriculare sau numărul de identificare a autovehiculului (seria de şasiu).

Rezultatele furnizate reprezintă încadrarea în clasa B/M pentru fiecare autoturism în parte, pentru data de referinţă aleasă, precum şi alte detalii privind poliţa RCA (compania de asigurare, durata contractului).

„ Acest instrument oferă un plus de transparenţă în ceea ce priveşte detaliile contractelor RCA şi, de asemenea, informează în permanenţă asiguraţii cu privire la clasa de B/M în care sunt încadraţi. Consider că aplicaţia pe care am lansat-o astăzi va fi foarte utilă consumatorilor, pentru că sistemul bonus-malus are un rol esenţial în determinarea tarifului poliţelor auto obligatorii”, a declarat Leonardo Badea, Preşedintele ASF.

AICI GĂSIȚI APLICAȚIA