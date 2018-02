TRAGEDIE fără precedent! CARAMBOL cu 100 de mașini pe o autostradă. BILANȚUL VICTIMELOR (VIDEO)

O furtună de zăpadă a provocat un accident în lanţ pe o autostradă din Missouri, Statele Unite, informează RT.

Cel puţin o persoană a murit şi alte 11 au fost rănite. În carambol au fost implicate aproape 100 de maşini, cel puțin zece dintre ele fiind de mare tonaj.

Unul dintre șoferi, un bărbat în vârstă de 55 de ani, a murit.

Angajații de la tractări au muncit o noapte întreagă ca să degajeze carosabilul.

O anchetă va stabili cauzele producerii accidentului.

Sursă Video: Dily Sabah

