Un alt BIZON provoacă HAOS în traficul bucureștean: Mașină SUSPENDATĂ pe șinele de tramvai (VIDEO)

Circulația tramvaielor spre Pipera a fost blocată, joi seară, din cauza unei șofer care a ajuns cu mașina pe șine.

Se pare că bărbatul a vrut să traverseze șinele de tramvai fără a ține cont de faptul că acestea nu sunt la nivelul carosabilului, iar autoturismul a rămas suspendat.

Un alt BIZON provoacă HAOS în traficul bucureștean: Mașină SUSPENDATĂ pe șinele de tramvai

