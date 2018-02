Biserici ale Bucureștiului: Biserica Icoanei, care datează din Secolul XVII, martor al minunilor săvârșite de Icoana Maicii Domnului, dăruită de Constantin Brâncoveanu (VIDEO)

Material realizat prin Programul Cultural București - Centenar cu sprijinul Primăriei Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

În apropiere de aglomerata Piața Romană, ascunsă pe o străduță îngustă, se află un spațiu în care pacea ce o învăluie amintește de liniștea primordială: Biserica Icoanei.

Istoria spune că, încă de la sfârșitul secolului XVII, aici există un mic schit de lemn, aflat în grija unui David Ceaus, fost voievod al diplomatului martir Constantin Brâncoveanu.

Conform tradiţiei, icoana Maicii Domnului, ferecată în argint şi lucrată de Filip Nicolau Argintarul la 1682, aflată azi în naos, ar fi fost dăruită de domnitorul Constantin Brâncoveanu. De la ea, cu vremea, a început să i se spună Biserica Icoanei.

Icoana Maicii Domnului cu pruncul este făcătoare de minuni, tămăduitoare și ajutătoare a acelora care vor să se căsătorească.

"Provine de la voievodul martir Constantin Brâncoveanu și a fost așezată această icoană în bisericuța de lemn. A avut o istorie scurtă bisericuța ceea de lemn. Din cauza unui incendiu a ars, dar în cenușă a fost găsită icoana neatinsă. S-a produs o emulație duhovnicească în jurul acestei icoane.

Lumea a început să vină spre icoană, era atracția principală. De atunci s-a numit Biserica Icoanei", povestește preotul Ioan Popescu, paroh al Bisericii Icoanei.

Biserici ale Bucurestiului: Biserica Icoanei, care dateaza din Secoul XVII, martor al minunilor savarsite de Icoana Maicii Domnului, daruita de Constantin Brancoveanu

