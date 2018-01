Biserici ale Bucureștiului: Biserica Zlătari, pomenită în acte încă din 1667, locul unde credicioșii au fost martorii unei minuni dumnezeiești (VIDEO)

Material realizat prin Programul Cultural București - Centenar cu sprijinul Primăriei Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Biserica Zlătari, aflată pe Calea Victoriei, unde fiecare metru pătrat de caldarâm înseamnă un vestigiu de românism, își revendică numele de la meșterii zlătari din mahalaua Popii Manta. Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului este pomenită în acte încă din 1667. Pe locul ei s-a ridicat o nouă biserică în anul 1705 cu ajutorul Spătarului Mihail Cantacuzino și a altor binefăcători. Avariată grav de cele două cutremure majore din secolul 19, ea a fost ridicată din temelii după planurile arhitectului Xavier Villacrose. Monumentala Pictură interioară în ulei poartă semnătura lui Gheorghe Tattarescu

Biserici ale Bucureștiului: Biserica Zlătari, pomenită în acte încă din 1667, locul unde credicioșii au fost martorii unei minuni dumnezeiești

