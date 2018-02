Biserici ale Bucureștiului: Fascinanta poveste a Bisericii Domnița Bălașa, al cărei epitrop este academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici (VIDEO)

Material realizat prin Programul Cultural București - Centenar cu sprijinul Primăriei Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Biserica Domnița Bălașa, vechi lăcaș ortodox de o frumusețe aparte, se înalță strălucitoare printre mulțimea de blocuri terne. Actuala clădire în stil neoromânesc a fost construită între anii 1881 și 1885 după proiectul arhitectului Alexandru Orăscu, în timpul domniei lui Carol I al României și a Reginei Elisabeta, fiind al patrulea așezământ ridicat de-a lungul secolelor pe acest loc.

Ctitorii inițiali sunt cea de-a șasea fiică a voievodului Constantin Brâncoveanu, Domnița Bălașa, împreună cu soțul său, marele ban Manolache Rangabe, în anii 1743-1744. Ei au înzestrat-o cu moșii, terenuri, acareturi și vii. Rămasă văduvă la vârsta de 50 de ani, Domnița Bălașa a mai construit alături de primul lăcaș o altă biserică mai mare, cu hramul Înălțarea Domnului, alături ridicând și un azil pentru bătrânii săraci.

Avariate grav de cutremure, la jumătatea secolului 19, Safta Brâncoveanu, soția ultimului epitrop al bisericii scoborator din voievodul martir, construiește o nouă biserică care are o viață scurtă, doar 40 de ani. Un cutremur a pus-o la pământ.

Domnița Bălașa își doarme somnul de veci în dreapta bisericii sub un monument de marmură albă intitulat "Întristarea", realizat în stil belle epoque de către sculptorul Ion Georgescu.

În stânga se află un alt monument funerar, capodoperă a francezului Jules Roulleau, sub care se odihnește Zoe, nepoata Saftei Brâncoveanu.

Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici este epitrop al așezământului de astăzi.

