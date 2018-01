Cartierele Bucureștiului: Militari, devenit parte a Capitalei din 1950, denumit după zona de instrucție militară, locuită de subofițeri, sergenți și soldați (VIDEO)

Material realizat prin Programul Cultural București - Centenar cu sprijinul Primăriei Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Cartierul Militari, aflat în Sectorul 6, se învecinează la nord cu Chiajna și cartierul Crângași, la est cu Cotroceni, la sud cu Drumul Taberei și la vest cu șoseaua de centură a orașului.

Nu cu mult timp în urmă cartierul bucureștean era o zonă rurală și se numea comuna Militari.

Numele îi vine de la zona de instrucție militară, locuită de subofițeri, sergenți și soldați.

Cartierele Bucureștiului: Militari, devenit parte a Capitalei din 1950, denumit după zona de instrucție militară, locuită de subofițeri, sergenți și soldați

