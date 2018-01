Expoziția "Atelier de front. Artiști români în Marele Război”. Curator Alina Petrescu: Această mică istorie care oglindește eroismul supraviețuirii devine parte a marii ISTORII (FOTO,VIDEO)

Material realizat prin Programul Cultural București - Centenar cu sprijinul Primăriei Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

La Muzeul Național de Artă al României este deschisă până la finele lunii ianuarie, cu ocazia Centenarului, expoziția „Atelier de front. Artiști români în Marele Război”.

Plasată la parterul Galeriei Naționale, expoziția se bucură de o scenografie excepțională, sugerând prin construcție și cromatica sumbră, atmosfera întunecată și apăsătoare a tranșeelor.

Pe simeze sunt reunite peste 120 de lucrări ale artiștilor mobilizați, printre care Nicolae Tonitza, Ion Teodorescu-Sion, Camil Ressu, Ștefan Dimitrescu, Oscar Han, Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Cornel Medrea. Aceste lucrări vor putea fi regăsite într-un catalog ce urmează să fie lansat anul acesta.

Expoziția Atelier de front. Artiști români în Marele Război

