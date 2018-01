Adio, Betty Ice! „Regele îngheţatei“ din România şi-a vândut afacerea pe o suma fabuloasă

Una dintre cele mai îndrăgite înghețate românești își schimbă cetățenia. Fabrica suceveană Betty Ice a fost vândută gigantul anglo – olandez Unilever, scrie Adevărul.

În 2016, fabrica a avut 635 de angajaţi și o cifră de afaceri de 126 de milioane de lei, înregistrând o creştere de 10,5% faţă de anul precedent. Valoarea tranzacţiei dintre Vasile Armenean, fondatorul Betty Ice, și Unilever s-a ridicat la la 100 de milioane de euro.

„Vom anunţa într-un comunicat când avem ceva de anunţat. Ar putea fi zilele următoare sau deloc”, a declarat pentru site-ul www.mirsanu.ro, patronul de la Betty Ice.

Unilever, gigantul anglo – olandez, este anunţat pe mai multe site-uri de profil ca şi cumpărător al firmei sucevene Betty Ice. Compania a intrat în România cu divizia de îngheţată Algida în cursul anului 2009, vânzările anuale fiind estimate la 150 de milioane de euro.

Născut la Mediaş, Vasile Armenean (49 ani) a plecat din ţară pe când avea 17 ani, lucrând la o gelaterie în Austria. „Într-un concediu petrecut in Romania în 1990, am adus o maşină de îngheţată din Austria, pe care am cumpărat-o prin credit, am închiriat un spaţiu in Suceava şi am testat piaţa timp de o lună”, povestea Vasile Armenean, într-un interviu acordat celor de la Bussiness Magazin în anul 2009.

Fabrica Betty Ice de la Suceava a deschis-o în 1994, numele firmei venind de la cel al fiicei sale Beatrice, care pe atunci avea vârsta de patru ani. De atunci şi până în prezent, Armenean a reuşit să-şi extindă afacerea, îngheţata sa ajungând în toate colţurile ţării și fiind unul dintre cele mai iubite branduri românești.