Analiză economică: PSD fură din banii generaţiilor viitoare (FOTO, VIDEO)

Măsurile luate de PSD în programul de guvernare ar putea lăsa viitorii pensionari fără agoniseala de o viaţă! Potrivit unei analize economice, realizata de senatorul PNL, Florin Cîţu, actualele creşteri de pensii se fac cu bani din viitor. Mai exact cu banii pe care "generația decrețeilor" îi plăteste sau mai bine spus i-a plătit până acum, drept contribuție la Pilonul II de pensii.

În Pilonul II de pensii sunt acum banii celor care atunci când a apărut legea aveau între 30 şi 40 de ani.

Este vorba de aşa numiţii decreţei. Numai că banii pe care aceştia i-au depus pentru a-şi asigura pensia sunt acum "împrumutaţi" de PSD pentru a-şi acoperi calculele greşite cu care se lăudau în urmă cu un an, când anunţau mărirea pensiilor.

Senatorul PNL susţine că PSD îi condamnă premeditat pe "decretei" la sărăcie.

Până la sfârşitul anului trecut, statul transfera până la 6% din venit către Pilonul II. Pilonul II este administrat de firme private iar până acum a avut randamente cu o medie de 10% pe an.

Analiză economică: PSD fură din banii generaţiilor viitoare

Redăm mai jos integral mesajul postat de Florin Cîţu:

“Decreteii”, generatie de sacrificiu, furata si de PSD.

PSD plateste pensiile de azi cu bani furati din pensia “decreteilor”.

Este sambata si incerc sa va distrag atentia de la fumigena cu care ne intoxica PSD. De un an de zile fac acelasi lucru. Se fac ca se cearta. Noi ne uitam la ei ca la o lupta intre interlopi. Nu avem favoriti, dar te uiti pentru ca este la TV.

Astazi va propun un alt subiect. E sambata si din ce am vazut eu, PSD nu prea se cearta sambata pentru ca sunt sanse mici sa fie mediatizati.

Va propun sa ne uitam la efectele criminale ale nationalizarii partiale a fondurilor care erau destinate Pilonului 2 de pensii.

Din 2018, statul transfera doar 3.7% din venit catre Pilonul 2. Parca ii aud pe Dragnea-Tudose-Valcov-Olguta. Asa, si? Probleme boss?

Da. Big problem!

Sa va zic ce se intampla. Fondul contributiilor destinate pensiilor a intrat pe deficit in 2008. Deficit structural, dupa ce mai multe categorii de cetateni care nu au contribuit au primit pensii si dupa ce pensiile au fost marite din pix. Din acel moment, deficitul structural a fost carat de la un an la altul si bineinteles a crescut.

Ce s-a gandit duoul toxic Dragnea-Valcov in 2017? Ok, crestem pensiile dar asta inseamna un deficit si mai mare. Mi-l si imaginez pe Liviu cum intr-o sedinta de “”brain”storming” il intreaba pe Valcov: “Ia sa te vad, Dariuse, cum acoperi deficitul asta. Ca de dat este usor sa dai. Nu dai de la tine. “ Atunci, mi-l imaginez pe Darius ca ii spune lui Liviu o versiune distorsionata a fabulei “Greierele si Furnica” in care greierele fura (nationalizeaza) tot ce a strans furnica in timpul verii.

Dragnea si Valcov maresc pensiile astazi cu banii pe care i-au strans romanii la pilonul 2 de pensii pentru pensia lor din viitor. Dragnea-Valcov si PSD sunt generosi, dar din banii nostri de pensie.

Acum sa ne uitam la grafic. Cu rosu este prezentata structura populatiei astazi. Ati auzit deja ca populatia imbatraneste. Populatia tanara dinamica pleaca, iar cei care raman sunt prea speriati de viitorul pe care il impune PSD Romaniei.

Decizia PSD este criminala pentru ca PSD stie care este distributia populatiei. Stie ca atunci cand cei care astazi au intre 40 si 50 de ani, cei mai numerosi, vor iesi la pensie, un numar mult mai mic de oameni va contribui la sistemul de pensii. PSD ii condamna premeditat pe “decretei” la saracie.

Liviu Dragnea, PSD, Iliescu se razbuna. Se razbuna pe generatia care a dus greul in anii de tranzitie, generatia care s-a opus comunismului cu fata umana al lui Ilieiescu si care in aceste zile se opune planurilor PSD de a duce Romania la est.

Dar tocmai pentru ca suntem cei mai numerosi, trebuie sa nu-i lasam. Eu pot sa va spun ca in primele zile de guvernare PNL toate aceste masuri ale PSD vor fi anulate. Multe dintre institutiile coordonate azi de PSD vor fi ori desfiintate ori reorganizate. Ministerele vof fi mult mai putine. Totul pentru a lasa mai multi bani oamenilor iar acestia sa poata sa recupereze din ce le-a fost furat astazi de PSD.

Dar pana ajungem la guvenare, trebuie sa avem curajul (in opinia mea) sa folosim toate mijloacele prin care sa intarziem aplicarea masurilor PSD. Chiar daca suntem atacati cu slogane imbibate de populism ieftin de genul “ se opun cresterilor de salarii si pensii” sau “ se opun aplicarii bugetului” etc.

