Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marți, că se lucrează intens la mult așteptate legea pensiilor.

Teodorovici spune că s-au format echipe mixte pentru ca, până la finele lunii, lucrurile să fie definitive.

Citește și: Umilință MAXIMĂ! ANGAJAȚII, nevoiți să vină cu BANI DE ACASĂ pentru plata CONTRIBUȚIILORUn pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițieTAROM suspendă PATRU linii de zbor. Ce motive stau în spatele deciziei

"Eu sunt pentru a îndrepta astăzi ce s-a făcut în trecut la pensii. Nu vreau să prelungim foarte mult aplicarea acestei legi. Se lucrează pentru a definitiva în următoarele zile. Eu vreau să văd în februarie o formă definitivă, un impact cât de cât, să lăsăm coaliţiei timpul necesar.

Facem mai multe scenarii.", a declarat Eugen Teodorovici.

Anunț de ULTIMĂ ORĂ despre LEGEA PENSIILOR!

Citește și: Eugen Teodorovici, promisiune pentru angajaţii din sectorul IT: O soluție mai bună, mai utilă și mai rapidă (VIDEO)E OFICIAL! VODAFONE a făcut anunțul! Cu ce GIGANT va fuziona„SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.