ATACUL asupra JUSTIŢIEI ar putea lăsa România FĂRĂ FONDURI europene: Comisarul european Corina Creţu a anunţat CUM SE VOR ALOCA BANII în următorul buget UE

Atacul dat de PSD-ALDE asupra justiţiei prin legile justiţiei şi modificările anunţate la codurile penale vor produce efecte grave pentru români. Comisarul european pentru Dezvoltarea Regională, Corina Creţu, a confirmat că în viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene se vor aloca fonduri europene în funcţie de respectarea statului de drept. Aceste prevederi se aplică începând cu 2020.

"Ceea ce se discută la ora actuală şi nu este legat neapărat, de România, este introducerea unei condiţionalităţi legate de acordarea de fonduri europene şi statul de drept. Dar asta după 2020. La ora actuală, eu nu am nicio prevedere legală prin care să nu acord fonduri europene. De pildă, într-un ziar german, am fost criticata pentru că am aprobat un proiect pentru extinderea metroului din Varşovia, având în vedere derapajele care exista în acea ţară. Polonia, dacă ar merge la Curtea Europeană de Justiţie, ar câştiga", a declarat Corina Creţu la EuropaFM, conform hotnews.ro.

Aceaste declaraţii vin în contextul în care săptămâna trecută preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi prim-vicepreşedintele, Frans Timmermans, au trimis o scrisoare deschisă în care cer Parlamentul României "să regândească acţiunile propuse în ceea ce priveşte modificarea legilor Justitiei şi a Codurilor penale".

Cei doi oficiali europeni avertizau asupra efectelor pe care le vor provoca aceste politici din domeniu justiţiei asupra independenţiei sistemului judiciar şi asupra luptei împotriva corupţiei.

În replică, preşedinţii celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, denunţau "modul incorect în care a fost informată Comisia Europeană în ceea ce priveşte transparenţa dezbaterilor pe tema Justiţiei din România."



