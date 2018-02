BNR, SEMNAL DE ALARMĂ privind evoluţia preţurilor: Una dintre cele mai rapide CREŞTERI

Guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, a prezentat raportul asupra inflaţiei, despre care a spus că se integrea z ă în intervalul de variaţie de 2,5% +/- 1%.

"Vă prezint raportul asupra inflaţiei din februarie 2018, respectiv trimestrul IV 2017. Fiind început de an şi având un an care a fost caracterizat în fel şi chip, am găsit de cuviinţă să facem o prezentare echilibrată a situaţiei macroeconomice pentru a înţelege mai bine contextul în care am adoptat, după dezbateri, deciziile pe care le ştiţi. Pozitiv e fapul că inflaţia a intrat în intervalul de variaţie de 2,5% plus minus 1%, a fost 3,2%. Dacă s-ar lua în calcul rata anuală a inflaţiei, e mai scăzută. Media anuală a inflaţiei calculată conform cu criteriile de la Maastricht a fost de 1,1% anul trecut", a declarat Mugur Isărescu .

Pe de alt ă parte un semnal de alarmă a fost tras asupra creşterii fulminante a preţurilor.

"Mai puţin pozitivă e rapiditatea cu care au crescut preţurile, de la 0,9% la 3,3% în decembrie. Una dintre cele mai rapide rate de creştere a ratei inflaţiei din Europa. In ceea ce priveşte creşterea economică, s-a situat la 7%, un lucru de salutat. A fost însoţită de o evoluţie a investiţiilor în sectorul privat, mai puţin în cel public şi într-un procent de 9% a exporturilor.