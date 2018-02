Bursa de la New York s-a prăbușit din nou, bursele din Asia deschid în scădere. Ce spun analiștii

Bursa din New York s-a prăbuşit dramatic, joi, pentru a doua oară în ultima săptămână. Indicele de reper al bursei, Dow Jones, a încheiat şedinţa de tranzacţionare cu o pierdere de 4,15 la sută. Şi indicii Nasdaq şi Standard and Poors 500 au fost pe minus, cu aproape 4%. Prăbuşirea bursei din New York vine după o zi de calm.

Căderile de la bursă i-au costat pe cei mai bogaţi 500 de oameni din lume în total peste 90 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel puţin câte un miliard fiecare. Cel mai bogat om al planetei și-a văzut averea diminuată cu peste 5 miliarde de dolari.

Citește și: Isărescu: IMPORTĂM foarte multe MERE. M-A FRAPAT! Deținem 10% din totalul suprafeței cultivate cu meri la nivel europeanDupă ce serial TV era înnebunit Nicolae Ceaușescu. Nu rata niciun episodTeodorovici îi BAGĂ ÎN ŞEDINŢĂ pe reprezentanţii BNR: E vorba despre VALUL SCUMPIRILOR

Stelian Muscalu, jurnalist Digi24, afirmă: „Ceea ce se întâmplă face parte din corecția necesară. Rămâne de văzut dacă e corecție sau prăbușire. Poate fi momentul în care foarte mulți investitori să considere oportun să între în piață și atunci s-ar produce o revenire prin investiții. (...) Dacă ne uităm la ce se întâmplă în economie, lucrurile arată destul de bine, deși statele sunt îndatorate, inclusiv SUA. Indicatorii macroeconomici arată destul de bine. O parte din explicațiile pentru aceste scăderi sunt și acești indicatori. Unul dintre ei a apărut înaintea primei scăderi, o creștere a salariilor în SUA, care aduce după ea efecte nu tocmai dorite. Înseamnă creșterea consumului, a inflației, o scumpire a banilor. (...) Vestea că banii s-ar putea scumpi poate produce nervozitate. (...) Probabil mâine (vineri - n.r.) și bursele europene vor avea de suferit”.