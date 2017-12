Ce trebuie sa stie toti operatorii economici despre noua reglementare fiscala

Anul 2018 aduce schimbări importante care țin de sectorul fiscal. Noile case de marcat cu jurnal electronic devin obligatorii pentru toti comerciantii care activeaza in domeniul comertului cu amanuntul, precum si pentru prestatorii de servicii efectuate direct catre populatie.

Care sunt operatiunile fiscale ce trebuie inregistrate de catre casele de marcat

Conform celor mai recente modificari ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, urmatoarele operatiuni comerciate trebuie incluse in inregistrarile pe care casele de marcat le efectueaza:

● Date cu privire la tranzactiile efectuate: incasari, fie ele integrale sau partiale (reduceri, promotii etc), tranzactiile efectuate prin plata in numerar, prin card de credit/debit sau prin diverse substitute de numerar (tichete de masa, bonuri valorice, vouchere etc), de la clienti persoane fizice sau juridice. De asemenea, serviciile prestate direct catre populatie vor fi supuse aceleiasi reglementari.

● Intra sub incidenta obligatiei de a utiliza casa de marcat comerciantii aflati in situatiile in care operatiuni ocazionate de vanzarea de bunuri cu amanuntul sunt executate ca operatiuni auxiliare ocazionate de vanzarea marfurilor (spre exemplu, asamblarea, montarea, livrarea etc).

● Din punct de vedere al obligativitatii utilizarii casei de marcat raportat la caracterul permanent sau sezonier al activitatii desfasurata, Normele nu fac deosebire intre comerciantii care opereaza in domeniul comertului cu amanuntul si aceia care activeaza in domeniul prestarilor de servicii direct catre populatie. Asadar, indiferent ca activitatea celor doua categorii de comercianti este desfasurata cu caracter permanent sau sezonier, acestia trebuie sa se doteze cu case de marcat si trebuie sa le utilizeze.

● Jocurile de noroc nu sunt nici ele exceptate din aceasta schimbare fiscala, daca este vorba despre pariuri in cota fixa. Astfel, casele de pariuri vor emite bonuri fiscale cu ajutorul caselor de marcat electronice, gestionand astfel fluxul de incasari de la clienti.

De cand intra in vigoare noile prevederi

Modificarile mentionate mai sus sunt, deja, aplicabile. In ceea ce priveste termenele de dotare cu noile echipamente, Ordonanta nr. 20/2017 pentru reglementarea unor mauri fiscal-bugetare si modificarea si prorogarea unor termene dispune ca:

- Pana la data de 01.06.2018 societatile care fac parte din categoria contribuabililor mari si mijlocii trebuie sa procedeze la schimbarea caselor de marcat, incepand ca din 01.06.2018 sa utilizeze doar noile aparate;

- Pana la data de 01.08.2018 societatile din clasa contribuabililor mici trebuie sa procedeze la schimbarea caselor de marcat, incepand ca din 01.08.2018 sa utilizeze doar noile aparate.