Compania Tel Drum a cerut intrarea în faliment. Când se pronunță judecătorii (VIDEO)

Istoria companiei Tel Drum, cea aflată la baza ultimelor problemele penale ale liderul PSD Liviu Dragnea, este aproape de final. Aceasta a cerut intrarea în procedură de faliment, iar magistrații au dat deja un prim termen pentru 29 ianuarie.

Această decizie vine la puțin peste 2 luni după ce procurorii DNA au deschis mega-dosarul de corupție în ceea ce privește firma Tel Drum, dosar penal în care Liviu Dragnea, despre care procurorii afirmă că stă în spatele companiei, este anchetat pentru organizare de grup infracțional organizat, fraudă cu fonduri europe și abuz în serviciu.

În acest dosar, procurorii au pus sechestru pe toate conturile companiei.

"Luarea măsurilor asiguratorii a pus societatea în imposibilitate de a-și onora obligațiile contractuale și plățile", a arătat avocatul firmei, pentru profit.ro.

Compania Tel Drum a cerut intrarea în faliment

