Conducta de gaze BRUA, construită cu oțel din China! ArcelorMittal: O RUȘINE! Românii plătesc taxe

Scandalul în cazul proiectului construirii conductei de gaze BRUA! ArcelorMittal Galați a contestat în instanță licitația, după ce a fost eliminată din lipsa unui document.

Directorul general al combinatului siderurgic, Bruno Ribo, a declarat pentru Agerpres că a contestat în instanță licitația, pentru că "ar fi o rușine să fie construită conducta cu oțel din China".



"Sperăm în continuare să putem participa la acest proiect. Am fost eliminați și am contestat licitația. Am fost eliminați pentru că a lipsit un document, nu ne-am dat seama că lipsește acea hârtie și nu am avut timp să o depunem în termen. Este o chestiune pur formală. Când am fost informați că ne lipsea, eram gata să corectăm acest lucru, dar era închisă perioada de licitare, așa că oferta noastră nu a fost validată. Ar fi total anormal ca fonduri publice, fonduri cu finanțare europeană, să finanțeze un proiect care să se bazeze pe tablă groasă produsă în China. Este ceva ce nu s-a mai auzit. Românii plătesc taxe și acestea susțin slujbe în China", a arătat Ribo.

Proiectul vizează conducta internațională ce va interconecta sistemele de transport ale României, Bulgariei, Ungariei și Austriei (BRUA).