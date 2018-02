CREȘTERILE de PREȚURI, explicate de președintele Consiliului Concurenței. De ce am ajuns să dăm atât de mulți bani la supermarket (VIDEO)

Consiliul Concurenței a sancționat cu amenzi de 35 de milioane de euro Sel Gros, Mega Image, Metro și Real, iar în câteva luni va finaliza o investigație asupra Cora și Carrefour, pentru suspiciuni privind încălcarea Legii concurenței, a declarat, pentru B1 TV, Bogdan Chirițoiu, președintele instituției.

”Am sancționat cu amenzi de 35 de milioane de euro Sel Gros, Mega Image, Metro și Real, între timp cumpărat de Auchan. Cu amenzile astea încasate ne judecăm în momentul de față, sunt la Curtea de Apel, și vom finaliza în câteva luni investigația împotriva Cora și Carrefour. Investigațiile sunt legate de suspiciuni privind încălcarea Legii concurenței. Noi ne uităm la partea de promoții și la anumite relații între lanțurile de magazine și furnizorii lor, care nu ar lăsa prețurile să scadă mai mult în timpul promoțiilor”, a declarat Chirițoiu, pentru B1 TV.

Citește și: Salariile scad pentru 40.000 de bugetari. Olguța: Scăderea era cunoscută din momentul dezbaterii în ParlamentÎncă o TAXĂ PE UMERII ROMÂNILOR, încă un BIR PENTRU INVESTITORI! Cum ne MINTE Guvernul pe față!

Acesta a susținut că prețurile în decembrie 2017 au crescut cu 4% față de decembrie 2016, iar creșterile prețurilor la alimente sunt similare celor de la produsele nealimentare.

Chirițoiu a mai explicat faptul că prețurile la ouă au crescut atât de mult deoarece noi importăm 25% din consumul de ouă or, pe fondul crizei care a lovit unele zone din Europa Centrală, aceste prețuri au crescut și în celelalte state. În plus, și producătorii locali au crescut prețurile, iar unii dintre ei au ales să exporte ouăle în străinătate, la prețurile de acolo.

CREȘTERILE de PREȚURI, explicate de președintele Consiliului Concurenței

Citește și: ROMÂNIA A ÎMPRUMUTAT 2 MILIARDE DE EURONouă declarație CONTROVERSATĂ a Olguței Vasilescu! BUGETARII, direct VIZAȚI!Anunţ important pentru românii din Italia! WizzAir SUSPENDĂ zborurile de pe...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.