Dăncilă: Guvernul adoptă o OUG pentru cei cu contracte part-time. Angajatului i se vor reține contribuții doar pentru salariul realizat. Restul va fi suportat de angajator (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat joi în ședința de Guvern că va fi adoptat o ordonanță de urgență de corectare a Codului Fiscal, care cuprinde prevederi ce îi vizează pe angajații din IT, angajații pe cercetare, dezvoltare și inovare, persoanele care desfășoară activități sezoniere și persoanele cu dizabilități, precum și pe angajații part-time.

Șefa Guvernului a promis astfel că nicio categorie profesională nu va avea de suferit din cauza măsurilor fiscale.

”Acolo unde au fost identificate probleme, am cerut măsuri de echilibrare astfel încât nicio categorie socio-profesională să nu aibă de pierdut. Astăzi vom adopta o serie de măsuri pentru menținerea venitului lunar net cel puțin la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiază de scutiri de impozit pe venitul realizat. Avem patru categorii: angajații din IT, angajații pe cercetare, dezvoltare și inovare, persoanele care desfășoară activități sezoniere, salariații cu dizabilități încadrați cu handicap grav sau accentuat.

Pentru aceste categorii, statul își va asuma plata unei părți din contribuția de asigurări sociale de sănătate, printr-un mecanism simplificat. De această facilitate vor beneficia angajații ai căror angajatori nu au reușit din resurse proprii să mențină nivelul salarial la nivelul lunii decembrie 2017 și care, totodată, nu și-au diminuat totalul cheltuielilor de personal față de luna precedentă”, a explicat Dăncilă.

