Dezvăluiri incredibile despre declaraţia 600: ANAF nu are aplicaţie de prelucrare a datelor, iar contribuabilii urmau să fie amendaţi cu până la 1000 de lei pentru nedepunere în termen

Declaraţia 600 este numele celebrului document care a stârnit haos fiscal şi panică în rândul lumii, fiind în cele din urmă prelungit termenul de depunere cel puțin până la începutul lunii martie.

Fostul preşedinte al ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, dezvăluie, miercuri, o situaţie halucinantă din interiorul instituţiei. Conform unei postări a acestuia, Fiscul nici măcar nu avea aplicaţie de prelucrare a datelor din această declaraţie, iar din această cauză apărea riscul ca oamenii să fie amendaţi cu între 500 şi 1000 de lei.

"Astazi, fiind zi libera, la o cafea cu fosti colegi din ANAF, am aflat ca de fapt nici macar nu exista aplicatia de prelucrare a datelor din declaratia 600!!! Declaratiilor depuse li se atribuie un numar de ordine informatic si “zac” in asteptarea algoritmului de prelucrare!!! Iar contribuabilii urmau a fi amendati cu sume intre 500 si 1000 lei pentru nedepunere in termen! INCREDIBIL!", a scris fostul şef al ANAF pe Facebook.

Gelu Diaconu a apreciat că ministrul Ionuţ Mişa nu a gândit nimic prin faptul că declaraţia 600 avea termen iniţial de depunere 31 ianuarie în ciuda faptului că primele plăţi se efectua abia după 25 aprilie.





