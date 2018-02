Eugen Teodorovici, promisiune pentru angajaţii din sectorul IT: O soluție mai bună, mai utilă și mai rapidă (VIDEO)

În timp ce parlamentarii au obținut la salariu un plus de 840 de lei, 22.000 de angajaţi din ministere şi din instituţiile din subordine vor avea salarii reduse cu până la 40%. Mai mult, liderul Blocului Național Sindical susține că peste două milioane de români vor avea salariile mai mici din cauza Legii salarizării și a trecerii contribuției de la angajator la angajat.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține că Legea salarizării este extrem de complexă, motiv pentru care pot apărea anumite situații problematice. Acesta dă asigurări, însă, că vor găsi o rezolvare.

Întrebat dacă salariul lui a crescut sau nu, Teodorovici a răspuns: ”aș fi ipocrit să spun că nu știu. A crescut, este adevărat, și e normal să crească pentru cei care într-adevăr au nevoia cea mai mare. A fost o Lege a salarizării, s-a votat în Parlament într-o mare majoritate. Nimeni nu spune că lucrurile nu pot fi perfectate pe parcurs. Inerent apar posibile diferențe pe care noi, Parlament și Guvern, le îndreptăm”.

