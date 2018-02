Explicațiile Ministrului Muncii: Ce se va întâmpla cu pensiile românilor în 2018 (VIDEO)

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat marți, într-o conferință de presă, ce se va întâmpla cu pensiile românilor în acest an.

”În 2016 pensia minimă era de 400 de lei. În martie a crescut la 520 de lei și e adoptată legea de majorare de la 1 iunie la 640 de lei, o creștere de 60% pentru peste un milion de oameni.

Citește și: Președintele BNS o contrazice pe Olguța Vasilescu: Până la 50.000 de bugetari pierd din venituri. Se pregătesc PROCESE COLECTIVE Un pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițieOlguța Vasilescu, atac la adresa sindicatelor: Presupunerea că vor scădea salarii e fără fundament

Punctul de pensie va ajunge la 1.000 de lei în iulie 2018. (...) În februarie 2017 a fost eliminată obligația plății CASS pentru toți pensionarii. S-a eliminat impozitul pe venit la pensiile sub 2.000 de lei.

Începand cu 1 iulie, toți pensionarii cu pensie sub 900 de lei primesc medicamente compensate 90%. În 2018, din ianuarie avem o reducere a impozitului pentru pensiile peste 2000 de lei la 10%.

Opoziția care face calcule ca pe vremea când îi dădea cu minus 25% a cerut imperativ respectarea legii în varianta PDL. Ar fi anulat cresterea punctului de pensie de la 1 iulie 2017”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Citește și: MII DE EURO pentru cei făr’ de BAC. Despre ce MESERII este vorbaOlguța Vasilescu, despre sporuri: S-a luat decizia plafonării pe ordonator de credite la 30% (VIDEO)Olguța rupe GURA TÂRGULUI! Vine cu noi PROMISIUNI! VEZI dacă și ție ÎȚI VA CREȘTE SALARIUL în următorii ani (VIDEO)

Ministrul Muncii a explicat și de ce unele salarii au scăzut deși Guvernul PSD a promis în mai multe rânduri creșteri salariale după trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. (Detalii AICI)

Explicațiile Olguței Vasilescu: Ce se va întâmpla cu pensiile românilor în 2018

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.