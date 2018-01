Fost șef ANAF: Tudose a mai primit o scatoalcă de la BNR. Duduiala economiei îi va exploda în față

Banca Națională a României a mai dat luni o scatoalcă viziunii tudosiene, crescând, pentru prima dată în ultimii zece ani, dobânda de politică monerată, a susținut Genu Diaconu. Această măsură, necesară dintr-un anumit punct de vedere, va avea, însă, un impact negativ asupra românilor, prin creșterea dobânzilor la credite, a avertizat fosul șef ANAF.

”Dupa ce la sfarsitul anului trecut premierul Tudose a criticat BNR-ul ca nu intervine pe piata in sustinerea cursului leului si ca emite in spatiul public opinii de specialitate care nu se “potrivesc” cu propaganda psd-ista, astazi BNR-ul mai da o scatoalca viziunii tudosiene crescand, pentru prima data in ultimii zece ani, dobanda de politica monetara. O astfel de masura, foarte necesara pentru a contracara aventurismul fiscal-bugetar al guvernului, se va rasfrange asupra tuturor romanilor prin cresterea dobanzilor la creditele populatiei dar si a costurilor agentilor economici”, a scris Diaconu, pe Facebook.

Acesta mai consideră că lui Tudose îi va exploda în față duduiala economiei și asta mult mai devreme decât anticipează oamenii de la partid: ”Cand deficitul comercial si cel al balantei de plati, ROBOR-ul, cheltuielile guvernamentale si inflatia cresc accelerat iar veniturile fiscale sunt la cea mai joasa pondere in PIB inregistrata in ultimii zece ani, masura luata azi de BNR era de asteptat. Domnul Tudose, la intalnirea promisa cu conducerea BNR de luna aceasta, nu va putea decat sa ia act de faptul ca duduiala economiei ii va exploada in fata mult mai devreme decat cred oamenii de la partid”.