Guvernul OBLIGĂ firmele cu peste 50 de angajați SĂ AIBĂ UN EXPERT ÎN EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI (VIDEO)

Guvernul lovește din nou în antreprenori! Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, joi, că se va introduce obligația ca firmele de stat și private care au cel puțin 50 de salariați să angajeze un expert în egalitatea de șanse între femei și bărbați.

“În al doilea rând, vrem ca în România, egalitatea de șanse între femei și bărbați să fie efectiv asigurată. Vom introduce obligația persoanelor juridice din sistemul public, dar din sectorul privat care au peste 50 de salariați de a avea în structura de personal un expert în egalitatea de șanse”, a spus Dăncilă.

