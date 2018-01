Guvernul permite Fiscului să rețină 15% din sumele recuperate pentru a le acorda după bunul plac ca bonusuri pentru angajați

Guvernul României a adoptat la finalul lui 2017 o ordonanță de urgență prin care face un cadou angajaților ANAF. Astfel, începând de acum Fiscul poate să își rețină în bugetul propriu 15% din sumele recuperate de contribuabili pentru a le oferi mai departe ca bonusuri salariale.

Prin această ordonanță, care a și fost publicată în Monitorul Oficial pe 29 decembrie, ANAF vrea astfel să "cointereseze" angajații ca să crească gradul de colectare, având în vedere că există un "grad scazut de satisfacție în ceea ce privește condițiile de muncă", conform hotnews.ro.

Citește și: A doua bancă din Israel își vinde unitatea din RomâniaMiaela e prostituată pe centură. Câți bani a luat în noaptea de RevelionCUTREMUR la BNR: Rezervele valutare, în scădere cu aproape 750 de milioane de euro

Ministerul Finanțelor argumentează în proiectul de OUG că "nivelul de salarizare constituie un factor important în fluctuația mare a personalului", arătând că "în primele trei trimestre ale anului în curs au fost înregistrate 1.086 încetări ale raporturilor de serviciu" în ANAF.

Iată și sumele din care ANAF își va putea păstra 15%:

Art.1 (1) Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, poate retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale, procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand:

Citește și: Cum stăm la construcţia de AUTOSTRĂZI: Record rușinos la metri de asfalt turnați pe zi în România„Dacă lemnele sunt scumpe, ardem porumb”: Un fermier din Dâmbovița a găsit soluția la creșterea prețurilor lemnelor de focUn ȘOFER angajat la Casa de Sănătate CÂȘTIGĂ MAI MULT decât un MEDIC de familie! Ce SALARIU a ÎNCASAT în 2017

a) impozite, taxe si contributii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin incasare, compensare sau executare silita;

b) obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin incasare, compensare sau executare silita;

c) valoarea sumelor incasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

Citește și: Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2018: ”Decidenții politici și guvernamentali să nu repete greșelile sau tentațiile unor politici exuberante”CALCULATOR DE SALARII: VEZI cât vei câștiga DUPĂ TRECEREA noului tăvălug fiscal guvernamental. Calculează-ți VENITUL AICILOVITURĂ pentru bugetari: Majoritatea vor aștepta până în 2019 indemnizația de hrană care înlocuieşte tichetele de masă

d) repararea prejudiciului material si sume confiscate prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stinse prin incasare, valorificare sau executare silita.

(2) Constituirea veniturilor se face din sumele stinse intr-un exercitiu financiar, cu conditia ca actele prevazute la alin.(1) prin care au fost stabilite sumele respective sa ramana definitive in sistemul cailor de atac in acelasi exercitiu financiar.

(3) In situatia in care exercitiul financiar in care se sting sumele difera de exercitiul financiar in care actele prevazute la alin.(1) raman definitive in sistemul cailor de atac, constituirea veniturilor se face din veniturile bugetare ale exercitiului financiar in care cele doua conditii, respectiv stingerea si ramanerea definitiva, sunt indeplinite cumulativ.



Citește și: Nou record de vânzări pentru Dacia în 2017: Ce barieră a depăşit constructorul în FranţaSchimbări în Programul PRIMA CASĂ, de la 1 ianuarie. Specialiștii estimează DISPARIȚIA programului în 2-3 ani!ALERTĂ! Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril în urma protestelor din Iran. Urmează scumpirea carburanților