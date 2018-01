HAOSUL FISCAL face VICTIME: "Închidem din cauza schimbărilor fiscale impuse de PSD"

Haosul fiscal face prima victimă din acest an! Un restaurant clujean a decis să închidă porțile, acuzând schimbările fiscale impuse de Guvernul PSD, scrie stiridecluj.ro.

Acesta este primul caz din țară, semnalat public.

”Off the Wall se închide într-o săptămână

Stimați clienți,

Cu tristețe vă anunțăm că restaurantul Off the Wall se va închide în 31 Ianuarie 2018. A fost o plăcere și o onoare să vă servim timp de 3 ani și jumătate, timp în care toată echipa a pus multă pasiune și suflet în toate meniurile ”off the wall” pe care le-am pregătit pentru voi. Am dorit să vă introducem în bucătăria canadiană arătându-vă că în Cluj se poate mânca bine cu ingrediente fresh, de la piață, fără microunde sau semipreparate și ne place să credem că am reușit să vă convingem că fresh e întotdeauna mai bun. Am dorit să fim locul unde prietenii se adună la o bere artizanală și un burger bun creând amintiri plăcute care îi vor face să se întoarcă mereu cu plăcere... un loc confortabil, fără pretenții, cu ospătari prietenoși și glumeți, un loc ca acasă.

Din păcate schimbările fiscale introduse de guvern anul trecut au pus în încurcătură multe afaceri mici, printre care și pe noi. Din 1 Ianuarie 2018 au apărut alte schimbări, mult mai brutale, care din păcate ne împiedică să ne continuăm activitatea.

Sperăm că ne veți accepta propunerea de a veni să vă bucurați de un ultim burger, fried pickle, kalbi ribs și/sau o bere artizanală românească înainte să ne închidem ușile...

Mulțumim pentru susținerea de până acum! Fără voi n-am fi putut să ne vedem visul realitate!

Echipa Off the Wall”.