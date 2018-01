Imprumut obtinut usor? Atentie la capcane!

Urmeaza sa plecati intr-o calatorie, ori o aparut o cheltuiala neprevazuta iar acum sunteti in cautarea unei solutii.

Pot aparea milioane de motive pentru care aveti nevoie de o suma de bani rapid. De fapt, nevoia de bani e cea mai apasatoare, oricat de bine am castiga. Un om care castiga sute de mii de lei isi va dori sa castige milioane de lei, pentru a-si cumpara o vila in cea mai scumpa zona, ori pentru a avea ultimul model de bolid. Un afacerist care detine 10 companii isi va dori sa mai cumpere alte cateva comapnii pentru a-si dubla profitul.

Daca vorbim totusi de nevoile unui om obisnuit, care castiga cateva mii sau cateva sute de lei pe luna, exista solutii pentru imprumut al unei sume relativ mica de bani care sa rezolve o problema de moment.

Fie ca va doriti o suma suplimentara pentru un concediu in afara tarii, fie ca banii sunt necesari pentru a ii investi in educatia copiilor, aceti rost de suma respectiva intr-un timp foarte scurt.

Numai gandul la un imprumut bancar ne poate coplesi: sunt o multime de adeverinte de adus, cereri de completat, teancuri de foi de semnat. Iar timpul de acordare a imprumutului este intotdeauna mult prea lung. Uneori, putem avea surpriza neplacuta in care creditul sa nu fie aprobat. Pentru astfel de situatii, un imprumut usor se obtine, fara exceptii, de la institutiile financiare nebancare.

Fara prea multe documente, fara timp pierdut, fara drumuri si fara emotii ca ati putea sa fi depasit plafonul de indatorare, pentru ca mai aveti anumite rate lunare. Un criteriu de care IFN-urile nu tin cont este varsta, asadar daca sunteti pensionar, puteti apela la acest tip de serviciu fara teama de a fi refuzat

Pe piata din Romania exista mai multe institutii financiare nebancare. Acestea sunt, potrivit legii, persoane juridice autorizate, constituite cu scopul de a desfasura, cu titlu profesional, activitati de creditare. IFN-urile sunt institutii reglementate, la fel ca si bancile, de catre Banca Nationala a Romaniei. Un IFN poate functiona doar daca primeste aprobare de functionare de la BNR.

Ulterior, pe tot parcursul functionarii, este monitorizat si supravegheat de Banca Romaniei, prin raportari a diverselor date, prin controale periodice pe care BNR le face si prin obligativitatea aplicarii regulamentelor emise de BNR.

Aceste institutii au ca activitate acordarea de credite persoanelor fizice sau juridice. Pentru ca orice serviciu costa, aceste institutii percep dobanzi pentru sumele acordate. Diferentele de la un IFN la altul pot fi insa imense, cand vine vorba de comisioane. Asigurati-va ca solicitati imprumutul de la o instituatie in care aveti incredere si care va comunica transparent comisioanele pe care le practica.

De regula, dobanzi uriase percep acele IFN-uri care dau creditele extrem de simplu: printr-un simplu sms, sau online, in doar cateva minute. Insa un IFN care are dobanzi mai mici, are si conditii de acordare bine stabilite: accepta si persoane care isi doresc un imprumut rapid fara carte de munca, dar trebuie sa aiba o forma de venit permanent, pe care sa o dovedeasca cu cel mai recent extras de cont bancar.

Dupa completarea cererii de imprumut online, dupa preaprobare, solicitantul este invitat cu actele la cea mai apropiata sucursala. Daca totul este in regula, se aproba creditul si, in aceeasi zi, se obtine suma solicitata. Profitati de situatia in care, daca returnati banii in timpul impus de institutie, nu trebuie sa platiti nicio dobanda. Astfel, va puteti rezolva problema fara sa aveti nimic de pierdut.