Kaufland ARUNCĂ ÎN AER piața! Nemții vor tot. Ce TREBUIE SĂ ȘTIE ceilalți retaileri

Cel mai mare retailer de pe piața românească, grupul german Kaufland, a făcut un anunț care provoacă fiori concurenței.

Compania şi-a dublat bugetul de investiţii pentru acest an la 200 milioane de euro şi anunţă o reluare a expansiunii într-un ritm accelerat. Mutarea vine după trei ani în care numărul de deschideri al retailerului a scăzut la 4-5 unităţi pe an, potrivit Ziarului Financiar.

„În acest an financiar (până în martie 2018) o să mai deschidem magazine în Bucureşti, Buzău şi Satu Mare. În exerciţiul următor vom deschide 10 noi magazine şi vom continua investiţiile în modernizări“, a declarat Valer Hancaş, manager corporate affairs şi comunicare în cadrul Kaufland România.

Anul financiar al Kaufland începe la 1 martie şi se încheie la 28 februarie. Fiecare companie îşi poate stabili diferit anul financiar, uneori acesta corespunde cu cel calendaristic, alteori nu.

Grupul german a intrat pe piaţa locală în 2005 şi de atunci s-a extins an de an, ritmul deschiderilor variind de la 3 magazine în primul an de prezenţă, la 13-14 magazine în cei mai buni ani.

De notat este și faptul că investiţia într-un magazin Kaufland variază între 7 şi 10 milioane euro cu tot cu teren.

Anual, lanțul de hipermarketuri investeşte în țara noastră între 130 şi 170 milioane de euro. Odată cu reluarea expansiunii într-un ritm mai alert, şi bugetul nemţilor a crescut.

„Am dublat bugetul de investiţii în expansiune şi modernizarea reţelei. Pentru 2018 am alocat 200 de milioane de euro“, a precizat Hancaş.

