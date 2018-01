E OFICIAL! SCAD SALARIILE românilor! Lia Olguța VASILESCU a făcut ANUNȚUL! Detalii de ultimă oră

Noua lege a salarizării mult lăudată de PSD provoacă şi tăieri de salarii, nu doar măriri precum anunţa partidul în campanie. Lia Olguţa Vasilescu a anunţat că 3% din bugetari vor pierde bani la salarii ca urmare a aplicării legii salarizării unitare şi a trecerii contribuţilor de la angajator la angajator.

Ministrul Muncii a precizat că aceste scăderi au în rândul aşa-numiţilor "bugetari de lux", dar pentru aceştia nu există motive de protest. "Nu mă aşteptam să-i plângă preşedintele României", a comentat Olguţa Vasilescu.

"În momentul în care vorbim despre directori de instituţii diferite, dar care sunt totuşi instituţii ale statului şi unul are salariu de 2700 de lei, iar altul de 12000 de lei, nu cred că este echitabil. De la 1 ianuarie, îi scade salariul", a explicat Olguţa Vasilescu la RTV, citează DCNews.

În audierile din comisiile parlamentare de luni, Olguţa Vasilescu a precizat că majorarea salariilor promisă de către PSD a adus o creşterea în medie a salariilor bugetarilor de 4% la venitul mediu. Această cifră diferă foarte mult faţă de cei 25% fluturaţi în campania electorală.

Olguţa Vasilescu a răspuns în intervenţia televizată şi acuzelor lansate de Klaus Iohannis care a afirmat după ceremonia de depunerea a jurămintelor noului cabinet Viorica Dăncilă că legea salarizării făcută de PSD va duce la tăierea salarilor.

"Astăzi ne-a certat domnul presedinte Iohannis că am promis majorări de salarii, iar la unii le scad salariile. Pai hăideţi să îi explic preşedintelui Iohannis că poate nu i-au explicat consilierii dumnealui, de ce s-a ajuns la aceasta situaţie. Domnului Iohannis şi nu numai lui, şi mie şi miniştrilor, ne-au scăzut salariile anul acesta cu 40 %, pentru că noi am făcut o lege a salarizării care să corecteze sistemul de salarizare. Ştiaţi că există încă în România, bugetari care au salariul chiar şi de doua ori mai mare decât al preşedintelui României? Prin legea salarizării, noi am specificat că începând de la data de 1 ianuarie, salariile acestor persoane să se reducă," a precizat Olguţa Vasilescu.