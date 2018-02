NU SCĂPĂM de Ionuţ Mişa: Autorul "REVOLUŢIEI FISCALE" ar urma să fie instalat în fruntea ... (VIDEO)

Înlocuirea lui Ionuţ Mişa din funcţia de ministru al Finanţelor a provocat bucurie pentru mulţi care l-au acuzat că a comis un haos fiscal prin politicile adoptate în "revoluţia fiscală" care au dat naştere declaraţiei 600.

Surse politice susţin că fostului ministru i se pregăteşte un loc călduţ chiar în fruntea ANAF. Acesta a mai lucrat în trecut în această instituţie unde a ocupat funcţia de director general al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Schimbarea actualei şefe a ANAF, Mirela Călugăreanu, a devenit un fapt aproape cert după ce preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat în ziua instalării noului guvern că este nemulţumit de activitatea ANAF.

"Sunt foarte nemulțumit, complet nemulțumit de ANAF. Prin schimbarea de astă-vară se continuă practicile. Am înțeles că e o lege că se dau prime în funcție de amenzi. S-a dat drumul la vânătoare. Dacă va continua, șefa ANAF nu va rămâne. Doamnă Dăncilă știe asta", a afirmat Liviu Dragnea într-o emisiune televizată.

De altfel şi înlocuitorul lui Mişa la Ministerul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a afirmat că fostul ministru are un loc în echipa cu care va lucra.

"Am avut o discuție cu dânsul înainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formulă de a lucru în echipă. Este omul care are experiență în Ministerul de Finanțe, are 20 de ani de muncă în minister. Cunoaște sistemul foarte bine. Chiar dacă au fost discuții, suntem oameni și putem trece peste astfel de lucruri. Deci, propunerea mea a fost să facă parte din echipă”, a afirmat Eugen Teodorovici.

