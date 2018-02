Olguța, despre salariile grefierilor: S-au calculat greșit (VIDEO)

Ministrul Muncii a declarat că salariile grefierilor au scăzut nu din cauza trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat, ci pentru că au fost calculate greșit de către cei de la Resurse Umane. Lia Olguța Vasilescu a precizat că problema va fi rezolvată.

”Când cineva constată o neclaritate, să se adreseze direct Ministerului Muncii, care are în componență și dialogul social. Azi, de exemplu, am constatat după discuțiile cu grefierii că li se calculează greșit salariile de către Resursele Umane și se interpretează greșit legea. La cabinetul ministrului e un consilier de ministru care nu face decât să vorbească cu cei din teritoriu de la Resurse Umane să le spună cum se interpretează legea. Din punctul nostru de vedere, legea e ușor de înțeles. Azi i-am rugat pe reprezentanții noștri să se întâlnească cu cei de la Curțile de Apel și de la Ministerul Justiției, să avem până diseară o normă”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Ministrul a mai precizat că persoanele care au făcut calculele greșit ar trebui să-și asume răspunderea.

