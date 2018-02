Deși la peste 20.000 de salariați din sectorul bugetar le-au fost diminuate salariile ca urmare a aplicării Legii salarizării unitare și a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, promite în continuare creșteri salariale. Aceasta a declarat, marți, că majoritatea angajaților la stat vor beneficia de creșteri salariale.

Creșteri salariale anunță Olguța Vasilescu și pentru anii următori.

Citește și: Președintele BNS o contrazice pe Olguța Vasilescu: Până la 50.000 de bugetari pierd din venituri. Se pregătesc PROCESE COLECTIVE Un pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițieOlguța Vasilescu, atac la adresa sindicatelor: Presupunerea că vor scădea salarii e fără fundament

“În 2018, toți bugetarii au o creștere brută cu 25%, cu excepția celor care coboară direct în grilă din 2022 și cei care au o creștere mai mare de 25%, adică 28,5%: IT, cercetători, persoane cu handicap, lucrători sezonieri.

Personalul didactic salarial va avea de la 1 martie o creștere de 20%.

Din 2019, bugetarii vor avea creșteri diferite: cei cu salarii mai mici – creștere mai mare, cei cu salarii mai mari vor stagna.

Citește și: MII DE EURO pentru cei făr’ de BAC. Despre ce MESERII este vorbaOlguța Vasilescu, despre sporuri: S-a luat decizia plafonării pe ordonator de credite la 30% (VIDEO)Explicațiile Ministrului Muncii: Ce se va întâmpla cu pensiile românilor în 2018 (VIDEO)

Toți bugetarii pot studia legea ca să afle exact la ce nivel vor ajunge în 2022. De-abia atunci sistemul va fi echilibrat. Bugetarii cu salarii de lux sunt oricum avantajati”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Olguța rupe GURA TÂRGULUI! Vine cu noi PROMISIUNI! VEZI dacă și ție ÎȚI VA CREȘTE SALARIUL în următorii ani

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.