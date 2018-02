Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat, marți, într-o conferință de presă, că s-a luat decizia plafonării sporurilor la 30% pe ordonator de credite.

”În multe cazuri depășeau salariile de bază. S-a luat decizia plafonării pe ordonator de credite la 30%. E o practică europeană.

Citește și: Președintele BNS o contrazice pe Olguța Vasilescu: Până la 50.000 de bugetari pierd din venituri. Se pregătesc PROCESE COLECTIVE Un pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițieOlguța Vasilescu, atac la adresa sindicatelor: Presupunerea că vor scădea salarii e fără fundament

Asta nu înseamnă că un angajat în spital la infecțioase poate să aibă spor de 30%, poate avea 80%, dar pe total ordonatorul trebuie să se conformeze.

Impactul legii salarizarii e de 42 miliarde lei.

Majorările salariale au început din 2017, care au generat cheltuieli salariale la 71 mld. în 2017 și la 81 mld. în 2018.

În 2017 s-au făcut majorări salariale în total de 22%, în unele cazuri mai mici, în altele și de 50%. Asta înseamnă 4% în net pe 2018.

Citește și: MII DE EURO pentru cei făr’ de BAC. Despre ce MESERII este vorbaOlguța rupe GURA TÂRGULUI! Vine cu noi PROMISIUNI! VEZI dacă și ție ÎȚI VA CREȘTE SALARIUL în următorii ani (VIDEO)Explicațiile Ministrului Muncii: Ce se va întâmpla cu pensiile românilor în 2018 (VIDEO)

Anul trecut au fost făcute mai multe majorări salariale, ceea ce a dus la creșterea bugetului cu 13 mld. lei.

Sigur că adevăratele creșteri sunt în 2019, mai ales pentru cei cu salarii mici”, a explicat Olguța Vasilescu.

Olguța Vasilescu, despre sporuri: S-a luat decizia plafonării pe ordonator de credite la 30%

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.