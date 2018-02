Olguța Vasilescu explică DE CE SCAD SALARIILE: Se face o confuzie. Se știa că unele salarii se vor DIMINUA. Am anunțat! (VIDEO)

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat, marți, de ce unele salarii au scăzut deși Guvernul PSD a promis în mai multe rânduri creșteri salariale după trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.

”Se face o confuzie între legea salarizării și transferul contribuțiilor. Legea salarizarii a fost adoptată în iunie 2017. Raportul între cel mai mic și cel mai mare a fost stabilit între 1, salariul minim brut pe economie, și 12, salariul președintelui, anterior era de 1 la 18. Niciun alt salariat din sistemul bugetar nu poate depăși salariul președintelui, așa cum era până acum. S-a știut că vor scădea salariile la cel puțin 3% din salariați încă din luna mai. Pentru a respecta raportul de 1 la 12 au fost necesare ajustări salariale atât în cadrul celor care depășeau salariul președintelui, cât și cei care depășeau grila pentru 2022.”, Lia Olguța Vasilescu.

Olguța Vasilescu explică DE CE SCAD SALARIILE: Se face o confuzie. Se știa că unele salarii se vor DIMINUA. Am anunțat!

